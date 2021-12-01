Лондон, 1 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Самый дорогой город для жизни в мире — Тель-Авив, сообщает 1 декабря газета The Jerusalem Post со ссылкой на исследование стоимости жизни Worldwide Cost of Living 2021.

Yulia Kuprina Тель-Авив

Аналитики британской компании Economist Group проанализировали стоимость жизни в 173 крупных городах по всему миру. Если в 2020 году Тель-Авив занимал пятое место, то в этом году он стремительно поднялся на первое. Прежде израильский город опережали Париж, Гонконг, Осака и Женева.

Такое изменение позиции Тель-Авива связано с долгим ростом курса израильского шекеля по отношению к доллару США, а также подорожанием продовольствия и транспортных услуг. В среднем товары и услуги в городе за год стали дороже на 3,5% в шекелях, годом ранее они подорожали на 1,9%.

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