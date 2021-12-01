Майкоп, 1 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Адыгее вынесен приговор в отношении заместителя главы города Майкопа Аслана Китариева. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщили 1 декабря в пресс-службе прокуратуры по республике.

Kiwiev Коррупция

Как установило следствие, у бывшего заместителя мэра Майкопа были две подконтрольных ему компании. Чиновник содействовал заключению с ними контрактов на сумму свыше 200 млн рублей.

По решению Майкопского городского суда экс-замглавы города получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,6 года и лишением права в течение двух лет занимать должности в органах власти.

Кроме того, госслужащего обязали вернуть государству около 19 млн рублей, которые он получил в виде дохода при осуществлении государственных контрактов, заключенных его компанией с муниципалитетом.