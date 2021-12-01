Симферополь, , 11:21 — REGNUM Электроснабжение всех потребителей на территории Крыма полностью восстановлено, об этом сообщает Министерство энергетики России 1 декабря в социальных сетях.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Крыму», — говорится в сообщении министерства в twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил о более чем 12 тыс. абонентов, остающихся без света, по данным на утро 1 декабря. Полностью восстановить энергоснабжение обещали до конца суток 1 декабря.