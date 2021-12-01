* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:20 — REGNUM Ряд жителей города Фирузкух в провинции Гор сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через громкоговорители в городе объявили о запрете на бритье бород.

Жители рассказали «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали приказ во вторник, 30 ноября.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали людям прекратить бритье, иначе они будут вызваны на допрос. Также, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали закрывать все магазины во время молитвы, и приказали всем жителям присутствовать в мечетях на общей молитве.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее запретили брить бороды в уезде Сагарэтой провинции.