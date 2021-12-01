Челябинск, , 11:19 — REGNUM Прокуратура Челябинска передала в суд уголовное дело в отношении 13 частников преступного сообщества, обвиняемых в хищении у граждан почти 90 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Мошенники

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи считают, что уроженец Ульяновской области, которого сейчас ищут, основал сообщество, участники которого с территории Южной Европы в 2016—2020 годах обзванивали граждан и представлялись сотрудниками государственных органов власти. Они сообщали людям о якобы совершённом в отношении них преступлении относительно распространения через интернет контрафактных биологических добавок и о якобы полагающейся компенсации. А затем предлагали оплатить «страховую часть» якобы полагавшейся гражданам государственной компенсации, подоходный налог, услуги инкассации и т.д.

В итоге 13 обвиняемых предстанут перед Центральным райсудом Челябинска. Их имущество, а именно — четыре автомобиля, три участка земли, нежилое и пять жилых помещений, арестовано.

Уголовное дело расследовало Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области. Преступное сообщество состояло из четырех функционально и территориально обособленных структурных подразделений, роли между соучастниками были чётко распределены. От них пострадали более 10 человек. Всего мошенники выманили у граждан более 90 млн рублей.

«Предполагаемый организатор теневого бизнеса и еще двое сообщников в настоящее время находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.