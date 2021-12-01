Москва, , 11:19 — REGNUM Около половины жителей России (45%) предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

Безналичная оплата

Пользуются и наличными, и безналичными способами оплаты 28% опрошенных. Расплачиваются исключительно наличными деньгами 15%, только безналичными платежами — 11% граждан.

Оплату за товары и услуги бумажными деньгами чаще выбирают люди старше 60 лет (46%). Так они платят всегда или в большинстве случаев. Безналичные расчеты пользуются популярностью у молодежи (56−70%) и людей 35−44 лет (50%).

Опрос по телефону проведен 8 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, переход на безналичные расчеты является не только российским, но и мировым трендом как минимум последнего десятилетия.

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