Боровск, Калужская область, , 11:24 — REGNUM К девяти годам лишения свободы приговорён судом 38-летний житель Боровского района, задушивший сожительницу на глазах у пятилетнего ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Судом установлено, что 20 апреля 2021 года подсудимый в ходе ссоры с сожительницей задушил женщину на глазах у её пятилетней дочери. Подсудимый вину в содеянном отрицал.

Государственный обвинитель представил суду доставочные доказательства вины подсудимого, на основании которых преступнику назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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