Боровск, Калужская область, 1 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. К девяти годам лишения свободы приговорён судом 38-летний житель Боровского района, задушивший сожительницу на глазах у пятилетнего ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Судом установлено, что 20 апреля 2021 года подсудимый в ходе ссоры с сожительницей задушил женщину на глазах у её пятилетней дочери. Подсудимый вину в содеянном отрицал.

Государственный обвинитель представил суду доставочные доказательства вины подсудимого, на основании которых преступнику назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.