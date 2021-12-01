Якутск, 1 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В суд снова поступило дело, возбуждённое в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой. Она была оправдана, но прокуратура повторно инициировала разбирательство, сообщило 1 декабря ИА SakhaPress.

Znak.com Уголовное дело

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Людмилу Вербицкую обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она выясняла, почему была отменена закупка ланч-боксов и термоконтейнеров. Суд решил, что экс-министр действовала в пределах своих полномочий, таким образом решая вопрос с лечебным питанием в больницах. Вынесенный оправдательный приговор по иску прокуратуры отменила кассационная инстанция. После этого дело вновь поступило в Якутский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Вербицкая, комментируя обыски по возбуждённому в отношении неё делу, заявляла, что её пытаются дискредитировать. Действия правоохранителей она назвала беспределом.