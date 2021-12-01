Сыктывкар, 1 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Коми работники декретированных групп, не успевшие пройти вакцинацию от ковида до 1 декабря, смогут это сделать до 1 февраля 2022 года. Решение о продлении сроков обязательной вакцинации было принято накануне, 30 ноября, на заседании оперштаба.

Yarregion.ru Вакцинация

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По словам главы республики Владимира Уйба, если на рабочем месте непривитый человек заболеет и заразит других, будет санитарно-эпидемиологическое расследование.

«Будут административные меры и к человеку, который пришел непривитой, и к руководителю организации», — предупредил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми предложил учитывать наличие антител при допуске сотрудников на работу.