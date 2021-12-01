Багдад, , 11:15 — REGNUM Победившая на парламентских выборах в Ираке партия «Садристское движение», возглавляемое клериком Муктадой Ас-Садром, заявила о готовности сформировать новое правительство страны. Об этом сообщил один из лидеров партии Иссам Хуссейн в интервью независимому информационному агентству Shafak News.

«Следующим этапом будет определение новой политики (страны — прим.) и правительство, обладающее национальным или политическим большинством, может быть легко сформировано после утверждения результатов выборов» — цитирует заявление политика Shafaq News.

Накануне избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов, которые прошли в стране в конце октября. «Садристское движение» получило 73 места в парламенте страны, в то время как коалиция «Прогресс» во главе с Мухаммедом аль-Халбуси получила 37 мест, а коалиция «Государство закона» во главе с Нури аль-Малики займёт в новом парламенте 33 места.