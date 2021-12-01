Москва, , 11:11 — REGNUM Ухудшение политической ситуации на международной арене связано с нежеланием США смириться с формированием полицентричной системы мироустройства. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ситуация в мировых делах остаётся непростой. Это мягко сказано. В некоторых аспектах — просто деградирует», — заявил Лавров.

«Основная причина — неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путём с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов: от задействования односторонних экономических санкций до прямого вмешательства в суверенные дела иностранных государств в духе цветных революций», — указал он.