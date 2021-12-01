Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 1 декабря, одобрило во втором чтении законопроект, продляющий до конца 2022 года возможность проводить публичные слушания при осуществлении градостроительной деятельности только в режиме онлайн.

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Эта норма была введена по инициативе губернатора Петербурга в 2020 году, на фоне начала пандемии коронавирусной инфекции. Позже срок ее действия продлили до конца 2021 года. Теперь этот срок, в случае окончательного принятия закона, будет продлён по 31 декабря 2022 года.

Представители парламентской оппозиции и градозащитники Петербурга резко критиковали эту норму, поскольку, по их мнению, она помогает застройщикам и поддерживающим их чиновникам протаскивать сомнительные градостроительные решения, противоречащие интересам жителей.