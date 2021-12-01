Москва, , 11:10 — REGNUM Прогнозы о том, что в РФ может резко обрушиться спрос на ипотеку, выглядят обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Следует принять во внимание снижение реальных доходов населения, обусловленное как нестабильной макроэкономической ситуацией, в том числе в связи пандемией, так и инфляционным давлением. В таких условиях банковский сектор может оказаться в зоне риска, — сказала Мешкова. — Да, с одной стороны, обеспеченные ипотечные кредиты относятся к группе менее рискованных в сравнении с другими видами потребительских ссуд. Но с другой, ситуация может серьезно усугубиться при возникновении ипотечного пузыря и падения цен на жилую недвижимость, выступающую в качестве залогового обеспечения».

В этих условиях, как пояснила Мешкова, банки будут вынуждены переоценивать риски, доформировывать резервы и таким образом терять прибыль.

«Сужение рынка ипотеки соответственно отразится на строительной индустрии, предприятия которой будут вынуждены сокращать предложение, что потянет за собой и другие отрасли экономики», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее риск обвала спроса на ипотеку назвали сильно преувеличенным.

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