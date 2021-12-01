Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Новосибирские предприниматели с сегодняшнего дня начинают торговлю хвойными деревьями. Об этом сообщили в мэрии города.

Елочный базар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что купить главное украшение Нового года можно на 33 площадках Новосибирска.

Мэрия города заключила договоры на размещение и эксплуатацию ёлочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Заключенные договоры действуют по 31 декабря 2021 года.

Также, ёлочные базары будут размещаться и на территориях, находящихся в собственности третьих лиц.