Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Китай и США соревнуются в создании лучшего гиперзвукового оружия. Об этом глава ВВС США Франк Кендалл заявил в интервью Reuters.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Кендалл признал, что гонка вооружений существует, и необязательно по количеству, но по качеству оружия. Такая гонка началась довольно давно, и Китай в ней очень активен.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, стало известно об испытаниях в Китае гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие. В китайском МИД сообщали об испытаниях космического аппарата.

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По словам Кендалла, американские военные сконцентрировались на Ираке и Афганистане, а вопросу гиперзвукового оружия досталось меньше внимания. Нельзя сказать, что в США ничего не делали, но делали недостаточно, отметил глава ВВС.

Так, штурмовик A-10, военно-транспортный самолет C-130 и беспилотник MQ-9 по-прежнему эффективны, «но ни один из них не может напугать Китай», сказал он.