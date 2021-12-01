Сеул, , 11:08 — REGNUM США продолжат выполнять свои обязательства по защите Южной Кореи. Об этом заявил 1 декабря председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли, подводя итоги 46-го заседания военного комитета, прошедшего в Сеуле.

США и Южная Корея (сс) U.S. Army

Данное мероприятия состоялось в преддверии очередного консультативной встречи представителей Южной Кореи и США по вопросам безопасности.

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В ходе встречи главы Объединённых комитетов начальников штабов Южной Кореи и США обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в регионе, обменялись мнениями о военной деятельности Северной Кореи.

Марк Милли и Вон Ин Чхоль также признали прогресс в подготовке к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

Отметим, что личная встреча высокопоставленных военных состоялась впервые с 2019 года.