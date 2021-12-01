Москва, 1 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Поправки в Конституцию России помогли стране эффективнее защищать свои внешнеполитические интересы. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«И, конечно, бесценным подспорьем в нашей каждодневной работе служит принятая в прошлом году в ходе всероссийского голосования поправки в Конституцию, имеющие внешнеполитическое измерение», — заявил Лавров.

«Они выводят на принципиально новый уровень усилия по защите суверенитета и территориальной целостности страны, отстаиванию прав и интересов наших соотечественников, сохранению исторической правды», — указал он.