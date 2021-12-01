Вроцлав, Польша, 13 марта, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Компания Techland отказалась от идеи снять фильм по игре Dying Light, анонсированный ещё в 2016 году. Оказалось, что работа над проектом даже не начиналась, сообщает Gamesradar.

Ведущий дизайнер Dying Light Тимон Смектала сообщил Gamesradar, что создание фильма осталась на уровне разговоров. Команда разработчиков обсуждала возможных сценаристов проекта, но так и не перешла к действиям. По словам самого Смекталы, сейчас он «предпочёл бы посмотреть фильм по Dying Light 2, который получился бы намного интереснее».

Генеральный директор Techland Павел Марчевка сказал, что компания не планирует делать фильм в ближайшие годы, но может передумать при наличии подходящей идеи.

«Мы не хотим, чтобы бренд превратился в мусорный фильм категории B или телесериал. Но если однажды к нам придут с подходящей идеей, то всё возможно. Но в данный момент мы не особо и ищем. Мы хотим сделать Dying Light 2 лучшей игрой для тех, кому понравилась первая часть», — заявил Павел Марчевка.

Напомним, что компания Techland анонсировала идею фильма по Dying Light одновременно с выходом специального издания Enhanced Edition для первой части игры. Геймеры, купившие это издание, могли получить небольшую роль в предполагаемой картине наряду с уроками актёрского мастерства и обучению каскадёрскому искусству.

Dying Light — видеоигра в жанре экшен с элементами выживания, разработанная польской компанией Techland. Действие проекта разворачивается в городе Харран, охваченным вспышкой зомби-вируса. Геймером предстояло сражаться с ожившими мертвецами, перемещаться по заброшенному городу при помощи паркура и стараться не выходить на улицу ночью — в это время опасных врагов становилось намного больше.