Кострома, , 11:09 — REGNUM В Костромской области перевели в резерв 332 места для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

Сейчас в медицинских учреждениях под эти цели перепрофилирована 1091 койка, заполняемость не превышает 80%. При необходимости резервные места могут вновь открыть для инфицированных в течение суток.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе улучшилась по сравнению с октябрём — началом ноября текущего года. Тогда рост случаев инфекции не прекращался на протяжении месяца. Максимальное значение было выявлено 8 ноября, в этот день коронавирус диагностировали у 208 человек. Последние четыре дня суточное число случаев заражения не превышает 190 в сутки.

В области действует запрет на проведение массовых мероприятий, непривиым пенсионерам предписано оставаться дома, на дистант переведена часть сотрудников. В общественные места горожан пускают по QR-кодам. Действие мер продлено до 1 февраля 2022 года.

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