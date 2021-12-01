Петропавловск-Камчатский, , 12:59 — REGNUM На Камчатке благодаря нацпроекту «Культура» появились три модельные библиотеки — общественные пространства нового формата. В них проводятся не только библиотечные мероприятия, но и встречи населения, стратегические сессии, обсуждаются общественные инициативы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

В модельной библиотеке Администрация города Сарапула

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Первую модельную библиотеку открыли в Петропавловске-Камчатском на базе информационно-библиотечного центра «Доступный город». В модельной библиотеке в столице Камчатки в декабре состоятся мероприятия для студентов, в том числе интеллектуальная игра «Росквиз», посвященная Дню Конституции. В преддверии Дня героя России пройдет встреча с председателем городского Совета ветеранов Игорем Вариченко. А в Международный день медведя студенты-экологи встретятся с заместителем министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Владимиром Гордиенко.

«Модельная библиотека в краевой столице стала общественным пространством нового формата. В преддверии Нового года здесь планируются праздничные мероприятия для детей и взрослых», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Петропавловска-Камчатского Анна Поротникова.

В 2022 году модельную библиотеку планируют открыть в Быстринском районе.

«Модернизация библиотек — одно из важнейших направлений нацпроекта «Культура». Современные библиотеки — не унылые хранилища книг, а настоящие центры культуры для местного сообщества, имеющие возможность использовать в своей работе передовые информационно-коммуникационные технологии. Важно и дальше продолжать эту практику, особенно это важно для сельских библиотек и малонаселенных пунктов», — подчеркнула член регионального штаба ОНФ, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Наталья Гришина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Михайловском районе Приамурья открылась первая библиотека модельного типа. Учреждение в селе Поярково переоборудовали в рамках нацпроекта «Культура».