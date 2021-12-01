Канберра, 1 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. По данным Австралийского метеорологического бюро, ноябрь стали самым дождливым месяцем в стране за последние 122 года. Причиной этому послужило погодное явление Ла-Нинья, которое наблюдается в регионе последние два года подряд. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

Hans Карта. Австралия

Это был также самый прохладный ноябрь в Австралии за последние более чем 20 лет.

«В целом, это был самый прохладный ноябрь в Австралии после явления Ла-Нинья в 1999 году и самая прохладная весна с 2016 года», — говорится в сообщении Австралийского метеорологического бюро.

По данным метеорологов, влажная погода будет наблюдаться в Австралии в течение всего декабря.