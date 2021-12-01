Москва, , 11:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут двустороннюю встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 2−3 декабря в Стокгольме. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Nikita Dezhurny

По ее словам, также запланированы встречи Лаврова с представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, а также главами МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС заявили, что представители Евросоюза и России изучают возможность организации встречи верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы российского МИД Сергея Лаврова.

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