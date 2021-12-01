Саратов, 1 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В декабре авиакомпания «Азимут» возобновляет прямые перелеты из международного аэропорта «Гагарин» в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба саратовской воздушной гавани.

Aviakompaniya-azimut.ru Самолет авиакомпании «Азимут»

Авиаперелеты по маршруту Саратов-Краснодар запланированы с 8 по 29 декабря дважды в неделю (среда и суббота).

Полеты будут выполняться на самолетах «Сухой Суперджет-100» RRJ-95LR, вместимостью 100 посадочных мест. Вылет из аэропорта «Гагарин» по средам состоится в 17:50, прилет в Краснодар — в 18:30, по субботам вылет из Саратова запланирован в 16:35, прилет — в 17:15. Для каждого аэропорта указано местное время.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 января 2022 года впервые из Воронежского аэропорта будет открыта программа регулярных рейсов в Нижний Новгород. Она будет действовать до 25 марта.

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