Ташкент, , 11:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Административный кодек страны. Документ обнародован 1 декабря в средствах массовой информации (СМИ).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Согласно новому закону, с 1 марта водителям в Узбекистане можно управлять транспортным средством без наличия водительского удостоверения.

«В случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством», — говорится в документе.

Также, с 1 марта не требуются документы о регистрации транспортного средства, а также подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца.