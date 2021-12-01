Кабул, , 11:03 — REGNUM Американский генерал в отставке сказал, что уровень самоубийств среди американских ветеранов войны в Афганистане очень высок, добавив, что 22 американских ветерана ежедневно кончают жизнь самоубийством.

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», американский генерал в отставке Грег Ф. Мартин объявил, что 22 американских ветерана ежедневно совершают самоубийство, и каждый день 2 новобранца добровольно расстаются с жизнью.

Он добавил, что после терактов 11 сентября до сегодняшнего дня количество боевых потерь США составило менее 8000 человек, а более 30 000 ветеранов вооруженных сил покончили жизнь самоубийством.

Генерал Мартин написал в газете Florida Today, что психические заболевания являются основной причиной самоубийств среди американских военнослужащих.

«Когда в сентябре последний американский солдат поднялся на борт C-17 в Кабуле, моя электронная почта была переполнена письмами отчаяния от ветеранов афганской войны», — написал генерал в отставке, имея в виду уход американских войск из Афганистана.

Он добавил:

«Они стали свидетелями катастрофического исхода войны, в которой они рисковали своей жизнью, и теперь их переполняют апатия, отчаяние и безысходность».

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в начале сентября в защиту ухода из Афганистана, что «это решение было выбором между прекращением конфликта или его эскалацией».

Президент США заявил, что война в Афганистане стоила 300 миллионов долларов в день, и что в среднем 18 американских ветеранов ежедневно совершают самоубийства.