Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Свердловской области автобус попал в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 4:00 по местному времени. Автобус ехал в сторону Кургана и столкнулся с легковым автомобилем, оказавшимся на встречной полосе. Водитель последнего погиб. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

По имеющейся у следственных органов информации, водитель легковой машины выехал на встречную полосу и там допустил столкновение с пассажирским автобусом. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту этого ДТП.