Ташкент, 1 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Административный кодекс страны. Документ обнародован 1 декабря в средствах массовой информации (СМИ).

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Согласно поправкам, с 1 декабря водителям в Узбекистане разрешено пользоваться мобильной связью во время управления транспортным средством через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук.

Ранее, 18 октября 2021 года законопроект был принят Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и 19 ноября 2021 года одобрен Сенатом (верхней палатой).

В документе также отмечается, что пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством (за исключением пользования телефоном через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук) влечет наложение штрафа в сумме трех базовых расчетных величин.