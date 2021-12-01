Рига, 1 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они могут состояться 3 декабря. Об этом в Риге, где проходит встреча глав МИД Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Он напомнил, что недавно состоялись его переговоры с главами МИД России Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Предполагается, что главы государств в том числе обсудят ситуацию на востоке Украины

«Мы находимся в контакте с двумя сторонами, и мы выступаем за деэскалацию. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Чавушоглу намерен провести встречу с Лавровым и Кулебой на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, которое будет проходить 2−3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время всё чаще в западных СМИ появляются сообщения, о якобы увеличивающейся вероятности «вторжения» России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобными заявлениями страны Запада искусственно нагнетают истерику, и потому не исключены попытки провокаций для оправдания такого рода заявлений.