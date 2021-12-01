Москва, 1 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским проходит в Москве, передаёт 1 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Roman Boldyrev Александр Градский

Траурное мероприятие началось в театре «Градский холл» на улице Коровий Вал. Оно проходит в формате частной церемонии. Проводить в последний путь певца и композитора пришли члены его семьи, друзья и коллеги. После прощания Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни.