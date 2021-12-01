Ижевск, 1 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ижевске прошли вакцинацию от коронавируса 70,2% жителей из общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава города Олег Бекмеметьев.

Mz19.ru Вакцинация от коронавируса. Хакасия

Он напомнил, что коллективный иммунитет формируется после вакцинации 80% от общего числа взрослых жителей города.

«Благодарю всех привившихся, кто проявил максимальную ответственность за свою жизнь и здоровье близких», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 1 декабря в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 635 491 человек. Второй компонент препарата получили 443 742 человек, завершив процесс вакцинации полностью.

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