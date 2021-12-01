Калуга, , 11:13 — REGNUM Калужские энергетики справились с последствиями мощного циклона с порывами шквалистого ветра до 25 м/с, аномальным количеством дождя и мокрого снега. В ночь на 1 декабря электроснабжение было восстановлено во всех районах области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Энергетики Mrsk-cp.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По информации ведомства, предыдущие сутки принесли немало хлопот калужским энергетикам и множество неудобств жителям ряда районов. Ураганный ветер с обильными осадками привели к увеличению нагрузки на электропровода и их обрыву, падению деревьев на линии электропередачи, что вызвало локальные нарушения электроснабжения.

Для устранения порывов электросетей были мобилизованы все возможные силы и средства. Энергетики работали непрерывно, в аварийно-восстановительных работах было задействовано 27 бригад, в том числе 115 человек производственного персонала, 49 единиц спецтехники. Подключение социально значимых объектов находилось в приоритете. Для их резервного питания было задействовано 15 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 1,5 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области шквалистый ветер оставил без света восемь районов