Париж, 1 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. За последние 24 часа от COVID-19 во Франции умерли 114 человек, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Во Франции отмечают рост распространения коронавируса, при этом среднее количество случаев заражения коронавирусной инфекции в день превышает 30 000.

Среди всех госпитализированных пациентов 1824 находятся в отделении интенсивной терапии.

С начала кампании вакцинации во Франции 51 963 574 человека сделали первую инъекцию вакцины. Полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 50 876 798 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Франции зафиксировало рекордное суточное число новых случаев заражения коронавирусом, какого не наблюдалось с 8 апреля 2021 года.