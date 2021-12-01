Вашингтон, 1 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В августе нынешнего года сотрудники американских правоохранительных органов изъяли порядка $2,3 млн в криптовалюте, украденных в результате кибератак, которые совершил находящийся в России хакер. Об этом 1 декабря сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы суда.

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По данным источника, Александр С., который проживает в Санкт-Петербурге, связан с хакерской группировкой REvil.

Также правоохранители в указанном документе утверждают, что сотрудники ФБР изъяли криптокошелек, «по которому можно отследить связь с атаками при помощи программ-вымогателей, совершенными» указанным лицом.

Кроме того, в документе утверждается, что в период с апреля 2019 года по июль 2021 жертвами названной группировки хакеров было выплачено в результате атак свыше $200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что большинство кибератак и хакерских операций происходит с территории США.