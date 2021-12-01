Москва, 1 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Сын бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина Ярослав получил подданство Великобритании. Сведения об этом есть в бизнес-реестре Великобритании The Companies House.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Реестр содержит учредительные документы компании Easylife Software, основанной ЯрославомЧичваркиным 4 ноября 2021 года. Компания разрабатывает программное обеспечение, 23-летний Ярослав Чичваркин — её единственный учредитель и директор.

В документах указано, что Чичваркин — британский подданный. Из данных этого же реестра следует, что российским гражданином он был ещё в сентябре 2020 года. Тогда Ярослав стал директором компании по производству моноколёс Uniwheel Limited, покинул этот пост он в мае 2021 года.

Читайте также: Бизнесмен Чичваркин перенес COVID-19