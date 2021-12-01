София, 1 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Сотни владельцев и работников сельхозпредприятий по производству табака в Болгарии вышли на массовые акции протеста, требуя повышения закупочных цен на свою продукцию, а также социальных гарантий от государства. Об этом 1 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Nathan Keirn Протест

Наиболее масштабные мероприятия проходят в районе населенных пунктов Гырмен и Сатовча в Благоевградской области, традиционно считающейся «табачным центром» Болгарии.

Сообщается, что группа фермеров перекрыла основные автомобильные дороги и намеревается провести митинг у зданий местной администрации. По словам манифестантов, в настоящее время государственные и частные компании закупают у производителей сушеный табак по 5 левов ($3) за килограмм при рыночной цене в 15 левов.

«У нас нет ни льгот, ни субсидий, а ведь мы тоже пострадали из-за повышения цен на электроэнергию и тепло, — отметил председатель Ассоциации производителей табака Болгарии Арбен Мименов. — Помимо прочего, из-за плохих погодных условий в текущем году урожайность упала до критической отметки».

Демонстрации носят мирный характер. Полиция не предпринимает мер для прекращения протестов. Как подчеркнули манифестанты, акции будут продолжаться до полного удовлетворения государством всех выдвинутых участниками требований.