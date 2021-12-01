Москва, 1 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает озабоченность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за летучих органических веществ (VOC), которые могут быть особенно опасны для человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Главные отличия нового штамма «Омикрон» от предыдущих — мутации в этом варианте повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

По этим причинам новый коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. При этом отмечается, что все ПЦР-тесты, применяемые в России, способны выявлять заражения новым штаммом «Омикрон».

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории Российской Федерации пока не выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон».

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