Астрахань, 1 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при разборе ангара по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, 24 ноября двое сотрудников фирмы по обработке лома черных металлов разбирали металлический ангар на улице Сытова в Ленинском районе. Работы проводились с нарушением требований охраны труда. Ангар обрушился, 57-летний рабочий упал с высоты третьего этажа и получил травмы, не совместимые с жизнью. Он был госпитализирован, но через несколько часов скончался в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведётся расследование.