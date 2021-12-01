Мехико, 1 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Диалог между правительством и оппозицией в Венесуэле «является единственным путем движения вперёд» для страны. Об этом во время визита в Мексику заявил бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Манифестации в Венесуэле

«Я считаю, что диалог, который происходит в Мексике между оппозицией и правительством Венесуэлы, является фундаментальным и необходимым шагом», — сказал Сапатеро.

По словам экс-премьера Испании, он «всегда защищал диалог».

Ранее в Мексике состоялись несколько раундов переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы.