Экс-премьер Испании Сапатеро призвал власть и оппозицию Венесуэлы к диалогу
Мехико, 1 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Диалог между правительством и оппозицией в Венесуэле «является единственным путем движения вперёд» для страны. Об этом во время визита в Мексику заявил бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
María Alejandra Mora (SoyMAM)
Манифестации в Венесуэле
«Я считаю, что диалог, который происходит в Мексике между оппозицией и правительством Венесуэлы, является фундаментальным и необходимым шагом», — сказал Сапатеро.
По словам экс-премьера Испании, он «всегда защищал диалог».
Ранее в Мексике состоялись несколько раундов переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы.