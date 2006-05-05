Канберра, 1 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Средняя стоимость домовладения в Австралии выросла более чем на 126 000 австралийских долларов ($90 тыс.) за последние 12 месяцев, поскольку покупательский спрос и низкие ставки по ипотечным кредитам взбудоражили рынок недвижимости, вызвав бум жилья. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

Рынок недвижимости

Новые данные компании CoreLogic, занимающейся данными о недвижимости, показывают, что в ноябре стоимость жилья в Австралии выросла на 1,3%, в результате чего среднегодовой темп роста составил 22,2%.

Однако за последнее время жилищный рынок приходит в состояние равновесия, поскольку взвинченные продавцами цены замедляют свой рост.

«Практически каждый фактор, который привел к росту стоимости жилья, за последние месяцы в какой-то мере уже утратил силу», — заявил аналитический директор CoreLogic Тим Лоулесс.