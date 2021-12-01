Ижевск, 1 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В эфире федерального телеканала вышел сюжет о жестоком обращении деда с малолетними детьми в одной из семей, проживающей в Якшур-Бодьинском районе. По данной информации начата доследственная проверка по статье об истязании, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Жестокое обращение с детьми

В рамках проверки проводится необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, управление инициировало оказание адресной помощи семье со стороны органов социальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить обо всех доводах, изложенных в сообщениях СМИ, которые обратились с просьбой остановить деятельность преступных группировок в республике.

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