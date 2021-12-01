Москва, 1 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Почти 210 млн рублей потребовало взыскать с АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Минобрнауки России. Иск, поступивший в арбитраж Москвы, пока к производству не принят и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от министерства подано 24 ноября 2021 года. Сумма претензий составляет 209 982 171,95 рубля. Детали пока неизвестны.

Претензии к этому же АО ещё в сентябре имела госкорпорация «Роскосмос», чей иск «о взыскании пени по государственному контракту от 04.12.2018 года» на сумму почти 1,5 млн рублей суд рассмотрит 16 декабря 2021 года.

Сама компания-ответчик входит в дивизион «Роскосмоса». Акционерным обществом руководит Андрей Тюлин. В активе АО доли как минимум в пяти ООО, в том числе в компании «Коском», которая ведёт деятельность в IT-сфере.