Минобрнауки России подало к космической корпорации иск на 210 млн рублей
Москва, 1 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Почти 210 млн рублей потребовало взыскать с АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Минобрнауки России. Иск, поступивший в арбитраж Москвы, пока к производству не принят и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от министерства подано 24 ноября 2021 года. Сумма претензий составляет 209 982 171,95 рубля. Детали пока неизвестны.
Претензии к этому же АО ещё в сентябре имела госкорпорация «Роскосмос», чей иск «о взыскании пени по государственному контракту
Справка: АО учреждено в октябре 2009 года. По открытым данным, компания была поставщиком по более чем 240 госконтрактам на общую сумму свыше 71 млрд рублей. Среди заказчиков отметились Минобороны РФ, Минпромторг России, Роскосмос, Минтранс России и другие.
Сама компания-ответчик входит в дивизион «Роскосмоса». Акционерным обществом руководит Андрей Тюлин. В активе АО доли как минимум в пяти ООО, в том числе в компании «Коском», которая ведёт деятельность в IT-сфере.