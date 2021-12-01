Москва, 1 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о заморозке индексации пенсий военным и сотрудникам правоохранительных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

До 1 января 2023 года пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей.

При этом с 1 января 2022 г. устанавливается размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии (так называемый понижающий коэффициент), — 74%.

Правительство РФ обосновало решение отсутствием средств в федеральном бюджете.

В то же время в Совфеде отмечают, что «реальный» размер «военной» пенсии увеличится с 1 октября 2022 года на 4,4%.