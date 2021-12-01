Канберра, 1 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Выступая в Сиднее на пресс-конференции, посвященной теме распространения коронавируса в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии), министр здравоохранения страны Бред Хаззард заявил, что недавно его ведомству удалось выявить потенциальный шестой случай заражения новым штаммом «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметил Хаззард, первоначальное тестирование прибывшего человека из-за границы «убедительно указывает» на то, что он заражен новой мутацией SARS-CoV-2

Инфицированный мужчина полностью вакцинирован от COVID-19 и 30 ноября дал положительный результат на COVID-19. В свою очередь Хаззард отметил, что до момента получения положительного результата теста, зараженный мужчина контактировал с другими людьми. В этой связи министр попросил граждан внимательно следить за сообщениями властей, которые потом сообщат о потенциальных местах заражения, посещенных мужчиной.