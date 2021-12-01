Вашингтон, 1 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон», обнаруженный в ЮАР, может оказаться устойчивым к существующим вакцинам от COVID-19. На это могут указывать его многочисленные мутации. Об этом 1 декабря заявили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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Отмечается, что власти США приняли решение считать штамм «Омикрон» «вариантом, вызывающим беспокойство», поскольку мутации коронавируса могут указывать на снижение эффективности вакцин от COVID-19 и определенных видов лечения моноклональными антителами, пишет ТАСС.

Также в ЦПКЗ сообщили, что на данный момент случаев заболевания новой разновидностью коронавируса в США не обнаружено.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный исполнительный директор американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что в результате появления штамма коронавируса «Омикрон» эффективность существующих вакцин от COVID-19 значительно снизится.

Кроме того, он пояснил, что наличие большого количества мутаций в шиповидном белке штамма коронавируса «Омикрон», а также его быстрое распространение на территории ЮАР, свидетельствуют о том, что имеющиеся в настоящее время вакцины от нового заболевания, возможно, необходимо будет в следующем году изменить.