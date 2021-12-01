Канберра, 1 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Погодное явление Ла-Нинья уже вызвало проливные дожди и наводнения в некоторых районах Австралии. Однако теперь влажная погода грозит привести к новой проблеме: нашествию комаров, которые могут разносить различные болезни. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

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«Комары любят тепло и воду … За последние пару недель было так много дождей, что мы действительно ожидаем, что в ближайшие недели популяция комаров значительно увеличится … Мы ожидаем, что их популяция увеличится, но насколько — зависит от того, насколько тепло будет в затопленных районах», — заявил в эфире Nine News профессор Кэмерон Вебб.

Как отметил Вебб, особо опасными для населения Австралия являются вирус реки Росс и лихорадка денге, которые переносят комары.

«Хотя мы видим рост заболеваемости при увеличении популяции комаров, но одно из другого не вытекает по определению», — отметил профессор.