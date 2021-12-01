Чебоксары, 1 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев принял решение об отмене собственного указа о праздновании Дня отца. Этому предшествовало учреждение президентом одноимённого праздника на федеральном уровне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Glava.cap.ru / Василий Кузьмин Олег Николаев

Руководитель республики Олег Николаев 30 ноября подписал документ, согласно которому признаётся утратившим силу указ от 20 мая 2020 года № 137 «О Дне отца». Напомним, что данным решением в прошлом году в Чувашии был учреждён новый праздник, который должны были отмечать ежегодно в последнее воскресенье октября. Ответственность за проведение мероприятий возложили на правительство с рекомендацией привлечь к этой работе республиканскую общественную организацию «Совет отцов Чувашии».

Отмене главой Чувашии указа о праздновании Дня отца предшествовал указ президента России Владимира Путина от 4 октября 2021 года об учреждении в стране Дня отца. Данное решение принято с целью укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей.

День отца будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году его отметили 17 октября.