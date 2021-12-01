Глава Чувашии отменил указ о праздновании Дня отца
Чебоксары, 1 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев принял решение об отмене собственного указа о праздновании Дня отца. Этому предшествовало учреждение президентом одноимённого праздника на федеральном уровне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Руководитель республики Олег Николаев 30 ноября подписал документ, согласно которому признаётся утратившим силу указ от 20 мая 2020 года № 137 «О Дне отца». Напомним, что данным решением в прошлом году в Чувашии был учреждён новый праздник, который должны были отмечать ежегодно в последнее воскресенье октября. Ответственность за проведение мероприятий возложили на правительство с рекомендацией привлечь к этой работе республиканскую общественную организацию «Совет отцов Чувашии».
Отмене главой Чувашии указа о праздновании Дня отца предшествовал указ президента России Владимира Путина от 4 октября 2021 года об учреждении в стране Дня отца. Данное решение принято с целью укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей.
День отца будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году его отметили 17 октября.