Тбилиси, 1 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 51 321 исследование на SARS-CoV-2 выявили 4459 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 850 102 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 792 158 победили инфекцию, в том числе 3957 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 119 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 65 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6545 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1125.

Днём ранее в Грузии в ходе 53 854 исследования выявили 5050 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4214 человек, скончались 80 пациентов с COVID-19.