Бабушкин, Бурятия, 1 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В городе Бабушкин в Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства тройного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике, авария произошла вечером 30 ноября.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По предварительным данным, 19-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, за рулём автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в Toyota Premio, после чего столкнулся с ВАЗ-219 020.

«В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир Тойоты были доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой», — отметили в ведомстве.