Канберра, 1 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В течение третьего квартала текущего года с учетом сезонных колебаний экономика Австралии сократилась на 1,9%. Однако, представляя обновленную статистику, глава федерального казначейства Джош Фриденберг 1 декабря отметил, что данное существенное падение вполне ожидаемо, передает телеканал Nine News.

Австралийские доллары

Несмотря на падение, Фриденберг отметил, что в настоящее время есть признаки того, что экономика страны достигла поворотной точки:

«В то время как сегодняшние национальные цифры являются четким напоминанием о высоких экономических издержках локдаунов, для нашей экономики есть хорошие новости, которые заключаются в том, что локдауны остались позади».

»Потребительские расходы резко выросли после окончания карантина, при этом розничная торговля выросла на 4,9% в октябре, а розничные ритейлеры сообщают о высоком спросе: более 5 миллиардов долларов было потрачено на продажи в Черную пятницу на прошлой неделе, что на 50 процентов больше, чем в предыдущем году», — добавил Фриденберг.